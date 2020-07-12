Sinirlerine hakim olamayan koca dehşet saçtı

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Bursa'da sinirlerine hakim olamayan koca, eşini tüfekle öldürdü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mithat Y., eşi Sabriye ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan koca, av tüfeği ile 2 çocuk annesi kadını öldürdü.

Çiftin 6 ay önce Gemlik'ten gelerek Burcun Mahallesine yerleştikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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