Doğuştan ay yıldız motifli 350 kilogramlık kurbanlık alıcısını bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğuştan ay yıldız motifli 350 kilogramlık kurbanlık alıcısını bekliyor

İHA

Bursa'da doğuştan ay yıldız motifli 350 kilogramlık düve 10 bin TL'ye alıcısını bekliyor.

Doğuştan ay yıldız motifli 350 kilogramlık kurbanlık alıcısını bekliyor

Bursa’da doğuştan ay yıldız motifli 350 kilogramlık düve 10 bin TL’ye alıcısını bekliyor.
Bursa’da bir besici tarafından 2 buçuk sene önce alınan, sırtında doğuştan ay yıldız motifi bulunan düve, kurban bayramı için satışı çıkarıldı. 350 kilogram ağırlığında 10 bin liralık düve alıcısını beklerken, görenler de şaşkınlığını gizleyemiyor. Bu yıl bayrama 20 gün kala kurbanlıkların çoğu da satıldı. 9 bin TL’den başlayan büyük baş fiyatları 30 bin TL’ye kadar çıkıyor. Küçük baş ise bin ile 2 bin TL arasında alıcı buluyor.
Ay yıldızlı düveyi besleyen Veysel Altın, “Ben bunu 2 buçuk yıl önce pazarda görünce beğenip aldım. Bu zamana kadar besledim. Her annenin asker göndermesi gibi biz de bunu kurbana göndermek niyetindeyiz. Alanlara hayırlı olmasını diliyorum. Bu düve 350 kilogram geliyor. Bunu 10 bin TL’ye satacağız. Kesimi her şeyi içinde bu fiyat istiyoruz. Satışlarımız çok güzel. Aşağı yukarı 75 hayvanın 60 tanesini sattık. Allah’ın izni ile bayramın birinci günü teslim edeceğiz. Bu düveyi görenlerde çok güzel tepki veriyor. İnsanların hoşuna gidiyor. Türk milleti olarak bizler bayrak, vatan sevdalısıyız. Bakan bir daha bakıyor. Ben de bunu küçükken ay yıldızını görerek aldım. Bizde doğmadı, ama biz yetiştirdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yardım kutusu faresi böyle görüntülendi Bursa'da belediyenin yardıma muhtaç vatandaşlar için koyduğu kıyafet kumbarasına gündüz vakti dadanan hırsız kameradan kaçamadı Kutunun kapağını söküp içine girmeye çalışan şahıs az kalsın sıkışıyordu O anlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Yardım kutusu faresi böyle görüntülendi Bursa'da ...
Yargıtay açıkladı: Kaynananın yüzüne tükürmek, boşanma sebebi Kayınvalidenin yüzüne tüküren damat tazminat ödeyecek
YEREL HABERLER Yargıtay açıkladı: Kaynananın yüzüne tükürmek, ...
Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”
YEREL HABERLER Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 ...
TIR devrildi; taşıdığı kilolarca talaş yola saçıldı
YEREL HABERLER TIR devrildi; taşıdığı kilolarca talaş yola saçıldı
Bursaspor Teknik Direktör Yardımcısı Taner Alpak: “VAR sistemi TFF 1. Lig’de de olmalı”
YEREL HABERLER Bursaspor Teknik Direktör Yardımcısı Taner Alpak: ...
Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu: "Sezon boyunca oynadığımız gibi oynadık"
YEREL HABERLER Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu: "Sezon ...
Bursaspor - Ekol Göz Menemenspor maçının ardından
YEREL HABERLER Bursaspor - Ekol Göz Menemenspor maçının ardından
Bursaspor - Ekol Göz Menemenspor: 2-2
YEREL HABERLER Bursaspor - Ekol Göz Menemenspor: 2-2
TFF 1. Lig : Bursaspor: 2 - Menemenspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig : Bursaspor: 2 - Menemenspor: 2
Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurup, öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurup, öldürdü
Traktörün altında kalıp hayatını kaybeden muhtar, toprağa verildi
YEREL HABERLER Traktörün altında kalıp hayatını kaybeden muhtar, ...
Sinirlerine hakim olamayan koca dehşet saçtı
YEREL HABERLER Sinirlerine hakim olamayan koca dehşet saçtı
Bursaspor - Ekol Göz Menemenspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Ekol Göz Menemenspor (EK FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig : Bursaspor: 2 - Menemenspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig : Bursaspor: 2 - Menemenspor: 1 (İlk yarı)
Bursaspor - Ekol Göz Menemenspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Ekol Göz Menemenspor (FOTOĞRAFLAR)
Bursa sahilleri hafta sonu doldu taştı, mesafe ve maske kuralı unutuldu
YEREL HABERLER Bursa sahilleri hafta sonu doldu taştı, mesafe ve ...
Bursaspor'dan Özer Hurmacı açıklaması
YEREL HABERLER Bursaspor'dan Özer Hurmacı açıklaması
Yere düşen yavru leylekler itfaiye yardımıyla yuvalarına kondu
YEREL HABERLER Yere düşen yavru leylekler itfaiye yardımıyla ...
Karacabey'de bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Karacabey'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü sokak ortasında öldürüldü
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü sokak ...
Genç Kızılay Bursa mutluluğu çadır kentin çocukları ile paylaştı
YEREL HABERLER Genç Kızılay Bursa mutluluğu çadır kentin çocukları ...
Başkan Aktaş’tan Türkiye şampiyonlarına madalya
YEREL HABERLER Başkan Aktaş’tan Türkiye şampiyonlarına madalya
Türkiye Kata Şampiyonası tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye Kata Şampiyonası tamamlandı
Bursaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Bursaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X