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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 100 hemşire alınacak

İHA

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 100 hemşire alınacak

Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nin hastanesinde sözleşmeli kadrosunda çalıştırılmak üzere, 100 hemşire istihdam edecek.
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Resmi Gazete’de bugün yayınlanan ilan doğrultusunda, Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre, toplam 161 sözleşmeli memur alımı yapacak.
Farklı öğrenim durumları, ihtisas alanları ve öngörülen niteliklere göre, alınacak yeni personelle Tıp Fakültesi’yle bağlantılı bulunan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nin kadrosu takviye edilecek.
Yeni alınacak personel kapsamında, hemşirelik lisans programından mezun olmak üzere toplam 100 hemşire ihtiyacı karşılanacak.
Sayıca, toplam 18 tıbbi laboratuvar teknikeri ile toplam 7 anestezi teknikeri alımı da, dikkati çekiyor. Diğer branşlar dahilinde de, eczacı, psikolog, diyetisyen, biyolog, fizyoterapist de bulunuyor.
Lisans programlarından mezunlar için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı ve önlisans prorgamlarından mezunlar için de 2018 KPSS (B) grubu (P93) puanı esas alınacak.
Başvurular, personel alımınına ait ilanın, Resmi Gazeate’de yayınlandığı bugün itibariyle 7 gün içerisinde, ‘http://personelalimi.uludag.edu.tr/’adresine yapılabilecek.
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un dönemiyle akademik eğitim ve personel kadrolarının güçlendirilmesi için adımlar atılmaya devam ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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