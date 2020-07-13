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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarlasında Hint kenevirlerini sularken yakalandı

DHA

Tarlasında Hint kenevirlerini sularken yakalandı


Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet Kayın (52), tarlada yetiştirdiği kenevir bitkilerini sularken suçüstü yakalandı. Tarlada 152 kök Hint keneviri ile 1 kilo 40 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında `uyuşturucu ve uyarıcı madde üretmek, uyuşturucu madde ticareti yapmak´ gibi 4 ayrı suçtan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet Kayın´ın Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi´nde, ormanlık alanda saklandığı ihbarı aldı. Bölgeye giden jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, orman yakınındaki bir tarlada birbirine yüz metre mesafede sulama sistemi kurulmuş, kenevir ekili iki bölge tespit edildi. Ekipler bir kişinin buraya gelip, sık sık sulama yaptığı bilgisi üzerine tarlanın çevresinde sivil kıyafetlerle önlem aldı. 3 gün sonra kenevir tarlasına sulama yapmaya gele Ahmet Kayın, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kayın´ın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kayın'ın kendisine ait olduğunu ifade ettiği tarlada toplam 152 kök Hint keneviri ile 1 kilo 40 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Kayın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-07-13 11:13:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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