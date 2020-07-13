Mahalle meydanında yeğenini öldürdü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yeğeni Ahmet Top'u (39), mahalle meydanında av tüfeğiyle vurarak öldüren Salih D. (63), jandarma tarafından gözaltına alındı.
Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salih D., yeğenini neden öldürdüğü sorularını yanıtlamadı.Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2020-07-13 11:54:57
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