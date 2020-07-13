Otomobil, önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),(DHA)-BURSA´nın İnegöl ilçesinde, aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarpan otomobil, takla atarak, karşı şeride geçti. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah, Bursa-Ankara Karayolu üzerinde, İnegöl ilçe Kalbur mevkisinde meydana geldi. İnegöl´den Bursa´ya giden Yusuf Çimen (40) yönetimindeki 16 Z 3314 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Selim Şehri (35) yönetimindeki 16 AFK 405 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çimen'in otomobili, kontrolden çıkarak önce refüje çarptı ardından takla atarak, karşı şeride geçti. Refüjdeki ağacı da deviren otomobilde sürücü Yusuf Çimen ile yanında bulunan Deniz Çimen ve Selim Şehri yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan İnegöl-Bursa karayolu, otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-07-13 12:38:15



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