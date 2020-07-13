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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir binaya mantolama yaparken iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.

Olay Ertuğrulgazi Mahallesinde bir inşaatta meydana geldi. İkinci kata mantolama yapmak için iskelede çalışan Necmettin A.(55), dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan işçinin yardımına arkadaşları yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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