Sağlıklı Kentler’de öncelik sağlık

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, normalleşme süreciyle birlikte pek çok ilde bir miktar vaka sayılarında artış görüldüğünü belirterek, maske, mesafe ve temizlik gibi alınacak münferit tedbirlerin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Encümen toplantısı Birlik Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapıldı. Korona virüsle mücadele kapsamında video konferans aracılığıyla yapılan toplantıya Birlik Encümen Üyeleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar katıldı. Toplantının ana gündemini korona virüs salgını oluştururken, normalleşme sürecinde üye belediyelerin çalışmaları, yaşadıkları sorunları ve atılması gereken adımlar ele alındı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantının ardından normalleşme sürecini değerlendirdi. Genel anlamda üye il ve ilçelerde vaka sayılarında bir miktar artış gözlendiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa ölçeğinde değerlendirirsek, biz 3 milyondan fazla nüfusu olan bir sanayi şehriyiz. Hareketli bir şehiriz. Pandemi süresince çok güzel başarılar elde ettik. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere ilçe belediyelerimiz, valiliğimiz bütün kolluk kuvvetlerimiz, sağlık çalışanlarımız olmak üzere güzel bir mücadele verdik. Naçizane tüm hemşerilerimize hatırlatmak istediğim bir konu var. Temizlik Maske Mesafe. Yeni normal dediğimiz süreçte bizim hayatımızın en önemli 3 parçası bunlar. Lakin bazı manzaralar gerçekten tabir yerindeyse hastalığı tetikliyor diyebilirim. Düğünler, cenazeler, toplu bir araya geldiğimiz uygulamalar, asker uğurlaması ve farklı etkinliklerle alakalı her bir vatandaşımızın çok dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.

Alınacak şahsî tedbirlerle salgının önüne geçmenin mümkün olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Evet kolluk kuvvetleri olarak yapacağımız çalışmalar var. Lakin bu noktada her bir bireyin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Toplu ulaşımda 3,5 dakikada bir vagonumuz geçiyor. Lütfen eğer çok doluysa bir sonrakini tercih edin. Otobüsle alakalı 3 dakikada, 5 dakikada geçen hatlar var. Lütfen doluysa bir sonrakini tercih edelim. Bu noktada herkesin kurallara riayet etmesi gerektiğini burada bir kez de hatırlatmak istiyorum. Her bir hemşehrimiz bu konuda duyarlı ve dikkatli olursa, sokakta gezerken, alışveriş merkezine gittiğinde, bir düğüne, bir cemiyete gittiğinde birey olarak dikkatli olursa bu süreci daha sağlıklı atlatabiliriz. Tabii mesele sadece Bursa'nın değil, sorun bütün Türkiye'nin, hatta bütün dünyanın sorunu. Ben bütün vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum” diye konuştu.

