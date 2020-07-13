Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. 950 gram uyuşturucu 18 bin lira para ele geçirilen operasyonda sorguları tamamlanan 6 kişiden 3'ü tutuklanırken, diğer 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 700 gram metamfetamin, 250 gram esrar, satışa hazırlanmış bir miktar kokain ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 18 bin lira ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan Z.K., A.S. ve A.K. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, E.T., M.F.Ş. ve Z.T. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi.

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