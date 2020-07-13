Bursa'da uyuşturucuya 3 tutuklama

Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3´ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan şüphelileri takibe aldı. Yapılan takip sonucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen Z.K., A.S., A.K., E.T., M.F.Ş. ve Z.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve arabalarında yapılan aramalarda 700 gram metamfetamin, 250 gram esrar, bir miktar kokain, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin Türk Lirası ile bir miktar döviz ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden Z.K., A.S. ve A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken E.T., M.F.Ş. ve Z.T.´nin işlemleri ise devam ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-07-13 14:46:17
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