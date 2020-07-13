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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor'un gözü artık Play-Off'ta

İHA

Ekol Göz Menemenspor ile berabere kalan yeşilbeyazlılar, rakiplerinin de kazanmasıyla birlikte büyük hüsrana uğradı.

Bursaspor'un gözü artık Play-Off'ta

Ekol Göz Menemenspor ile berabere kalan yeşilbeyazlılar, rakiplerinin de kazanmasıyla birlikte büyük hüsrana uğradı.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında dün evinde Ekol Göz Menemenspor ile 22 berabere kalan Bursaspor'un ligi ilk iki sırada bitirme şansı yok denecek kadar azaldı. İzmir ekibine diş geçiremeyen yeşilbeyazlıların, Hatayspor, Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galip gelmesiyle ümitleri neredeyse tamamen tükendi. Ligde son haftaya girilirken, 56 puanla 5. sırada bulunan yeşilbeyazlıların ligi ikinci sırada bitirmesi için Hatayspor maçını 2 farklı kazanıp, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor ve Akhisarspor'un kaybetmesini beklemesi gerekiyor. Şansı bir hayli azalan Bursaspor, artık PlayOff'tan Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

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