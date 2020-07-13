Bursaspor, İrfan Buz ile ilk kez puan kaybetti

İrfan Buz göreve başladıktan sonra 3 maçta 3 galibiyet alan yeşilbeyazlılar, ilk puan kaybını Ekol Göz Menemenspor karşısında yaşadı.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında dün Ekol Göz Menemenspor ile 22 berabere kalan Bursaspor, yeni teknik direktörü İrfan Buz ile ilk kez puan kaybetti. Ligin 30. haftasındaki Adanaspor maçıyla birlikte göreve başlayan tecrübeli hoca, söz konusu karşılaşmada yeşilbeyazlıların 10 kazanmasıyla birlikte ilk galibiyetini almıştı. Timsah, ardından önce deplasmanda Giresunspor'u, sonra da iç sahada Altınordu'yu 10 mağlup edip 3'te 3 yapmayı başarmıştı.
Dün, Bursaspor ile 4. maçına çıkan İrfan Buz, 22 sona eren Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasının ardından yeşilbeyazlılar ile ilk puan kaybını yaşamış oldu. Öte yandan Buz yönetimindeki Bursaspor, aynı zamanda ilk kez kalesinde gol gördü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.