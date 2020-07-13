'Tefecilik' davası sanığı: WhatsApp görüşmelerinin kayıtları uydurma



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) BURSA'da, 'tefecilik´ ve 'silahla yaralama' dahil çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen, 2'si tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanık avukat Hakan Kaygısız, duruşmada, avukatının Android işlemcili bir telefon kullanmasına rağmen sunulan kayıtların IOS işlemcili telefon üzerinden gerçekleştiğini belirterek, sahte bir görüşme kaydını da örnek olarak mahkemeye sunulduğunu, böylelikle kendisine kumpas kurulduğu söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl ocak ayında Bursa Barosu'na kayıtlı avukat Hakan Kaygısız'ın yanında çalışanlarla birlikte tefecilik yaptığı iddiası üzerine harekete geçip, çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları takibin ardından avukatın bürosunun da aralarında bulunduğu 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 2 operasyonel balistik yelek, 2 av tüfeği, 2'si ruhsatsız 5 tabanca, 960 tabanca mermisi ele geçirildi. Şüphelilerin 'tefecilik', 'ateşli silahla yaralama', 'zorla senet imzalatma', 'yağma', 'şantaj', 'suç üstlenme' gibi suçlara da karıştığı ileri sürüldü. Avukat Kaygısız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi yakalandı. Şüphelilerin, şikayetçilerden toplam 1,5 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü. Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 20 aydır süren davada 2 tutuklu, 7´i ise tutuksuz bulunan sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hünkar Yıldız ve Mustafa Demir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla tutuldukları cezaevinden, tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları ise salonda hazır bulunarak katıldı. Duruşmada söz verilen tutuksuz sanıklardan Hakan Kaygısız, müştekiler tarafından dosyaya sunulan ve kendisiyle avukatının başkalarıyla yaptığı iddia edilen WhatsApp görüşmelerinin uydurma olduğunu öne sürdü. Bu tarz görüşme kayıtlarının farklı bir telefon üzerinden sunulduğuna değinen Hakan Kaygısız, avukatının Android işlemcili bir telefon kullanmasına rağmen sunulan kayıtların IOS işlemcili telefon üzerinden gerçekleştiğini savundu. Müştekilerden birinin yapmış gibi gösterildiği sahte bir görüşme kaydını da örnek olarak mahkemeye sunan Kaygısız, kendisine kumpas kurulduğuna dair iddialarını yineledi.

Kaygısız´ın avukatı Erdal Yıldız ise görüşmelerin uydurma olduğunu iddia ederek, kayıtların gerçekliğine ilişkin bilirkişi raporu alınmasını ve söz konusu kayıtların gerçek olsa dahi izinsiz alındığı için kanıt olarak kullanılamayacağını belirterek, imhasını talep etti. Müşteki Ayhan Albayrak´ın avukatı Özgür Abatay ise müvekkilinin sanıklar hakkındaki tefecilik iddialarını doğrulamak için Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) sanıkların mal kayıtlarına ilişkin rapor alınmasını talep etti. Tutuklu sanıklardan Hünkar Yıldız ise söz konusu davada iki taraf arasında kaldığını, kimseyi öldürmek niyetinde olmadığını, yaralama suçu nedeniyle uzun süredir tutuklu kaldığını söyleyerek adli kontrol ile tahliyesini istedi.

Diğer tutuklu sanık Mustafa Demir de suçsuz olduğunu öne sürüp, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğuna ve adli kontrol tedbirlerinin devamına, ayrıca talep üzerine WhatsApp görüşmelerinin gerçekliğinin araştırılması için bilirkişi raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2020-07-13 16:32:15



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