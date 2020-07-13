İrfan Buz, Hatay'da takımın başında olamayacak

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Tecrübeli teknik adam, Hatayspor maçında yedek kulübesinde ve soyunma odasında bulunamayacak

TFF 1. Lig'in 33. haftasında 11 sona eren Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, cezalı duruma düştü. Mücadelenin 80. dakikasında İzmir ekibinin kazandığı penaltı sonrasında hakeme yoğun itirazda bulunup sahanın içine kadar giren Buz, kırmızı kart gördüğü için cumartesi günü oynanacak Hatayspor deplasmanında yedek kulübesine ve soyunma odasında yer alamayacak.

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