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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da Ayasofya'nın ibadete açılması mehteran ile kutlandı

DHA

Bursa'da Ayasofya'nın ibadete açılması mehteran ile kutlandı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) BURSA'da, Ayasofya´nın yeniden camiye dönüştürülmesi kararının ardından, şehrin tarihi simgelerinden İshakpaşa Külliyesi bahçesinde mehteranlı etkinlik düzenlendi. Külliyede lokma dağıtılarak, Ayasofya´nın ibadete açılması kutlandı.
İnegöl Belediyesi, Danıştay 10'uncu Dairesi tarafından Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal edilmesi ve tekrar ibadete açılması nedeniyle lokma dağıtıp, mehteran ile kutlama yaptı. Pandemi nedeniyle koronavirüs önlemlerine de dikkat edilirken, sosyal mesafeye özen gösterildi. İkramlar devam ederken, bir yandan da İnegöl Tarihi Mehteri cami bahçesinde mini konser verdi.
`TARİHİ GÜNLER YAŞIYORUZ´
Etkinlik sonrası bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl´ümüzün tarihi mekanında, İshakpaşa Külliyesi´ndeyiz. Tarihi günler yaşıyoruz. Biliyorsunuz Ayasofya´nın ibadete açılmasıyla beraber bu yeniden geri dönüş coşku ve memnuniyetle karşılandı. 1934 yılında alınan bir kararla 86 yıldır ibadete kapalı olup müze olarak kullanılan bir yerdi. Onun öncesinde de yaklaşık 481 yıl boyunca cami olarak, ibadethane olarak kullanılan bir alandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ferasetiyle, girişimleriyle, yapmış olduğu çalışmalarla ibadete açılmış oldu. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz de bundan dolayı bulunduğumuz tarihi mekan içerisinde Ayasofya´nın ibadete açılışının mutluluğu ve sevinciyle yine fethin bir sembolü olan mehterimizle küçük bir sunum, lokma ikramları yaptık. İnşallah en kısa sürede Allah orada ibadet yapmayı herkese nasip etsin" dedi.
`86 YIL SONRA ZİNCİRLERİ YENİDEN KIRILARAK CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ´
AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ise "Yaklaşık 6 asırdır fethin sembolü olan, Cennet Mekan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin bizlere emaneti Ayasofya Camimiz, 86 yıl sonra zincirleri yeniden kırılarak camiye dönüştürüldü. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´a teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bizleri Cenabı Allah hem liderimize hem de yüce ceddimize layık evlatlar olmamızı nasip etsin. Dava arkadaşları olmamızı nasip etsin. Böyle güzel ve anlamlı bir organizasyon gerçekleştirdiği için belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-07-13 17:28:44

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