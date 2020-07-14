Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 409 personel , "Huzur ve Güven" uygulaması yaptı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı. 1 kişi ise gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirdi. Şehrin birçok yerinde uygulama noktası oluşturan 409 personelden oluşan bir çok noktada kontroller gerçekleştirdi. 8 bin 513 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 39 kişi yakalandı. 1 kişiye ise gözalına alınarak, 20 şahsa 13 bin 845 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan uygulamada 2 adet tabanca, 10 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.