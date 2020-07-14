Güney Marmara’nın onkoloji hastalıklarının teşhis ve tedavisinde referans hastanesi olmayı hedefleyen Medicana Bursa Hastanesi, çağın gerektirdiği tedavileri en iyi şekilde hastalarına sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Medicana Bursa Hastanesi, kanser teşhis ve tedavisinde her zaman daha kaliteli bir hizmet sunmak için kadrosuna yeni hekimler eklemeye devam ediyor. Onkoloji bölümü ve tedavileri ilgili bilgi veren Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, "Hastane olarak multidisipliner bir yaklaşım modelini benimsiyoruz. Çağdaş, modern ve ileri teknolojiye sahip, spesifik onkolojik taeşhis ve tedavi teknolojileri ile donatılmış hastanemizde kanser vakaları bilimsel kurul liderliğinde tümör Konseyi tarafından değerlendirilip ortak kararla tedaviye başlanmaktadır. Kanser tedavisi, birçok uzmanlık dalının bir arada çalışmasını zorunlu kılan bir hastalıktır. Burada çeşitli cerrahi branşlar, patoloji radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji uzmanları birlikte çalışmaktadır. Teşhisi güçlendirmek ve tedavi sonuçlarını izlemek için radyoloji ve nükleer tıp bölümleri büyük önem taşıyor. Radyasyon onkolojisi bölümünde kanser hastalarının ışın tedavilerinin planlanmasında yol gösterici olarak PETCT kullanılmakta ve bu sayede canlı olan tümör hücrelerinin ıskalanması ihtimali ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca gastroenteroloji uzmanı tarafından uygulanan Endoskopik Ultrasonografi (EUS) ile özellikle pankreas kanserini erken evre de teşhis etme imkanı bulmaktayız. Aynı zamanda, 'sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek' mottosuyla hareket ederek, toplumun sağlıklı bir hayat sürdürebilmesi için, toplumu bilinçlendirmek, koruyucu hekimlik ve farkındalık çalışmalarına büyük önem vermekteyiz. Böylelikle kanserle topyekun mücadele etmekteyiz” dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, "Kanserin teşhisi ve tedavisinde hastanemizin onkoloji bölümü hem Bursa'ya hem de Marmara bölgesine hastalarımıza hizmet vermek üzere planlanmıştır. Tıbbi onkolojinin önemli isimlerinden Doç. Nilüfer Avcı, Doç. Dr. Erdem Çubukçu, Uz. Dr. Mustafa Canhoroz ve ekibi ile Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Engin, Doç. Dr. Candan Abakay Demiröz, Dr. İbrahim Yıldırım ve Dr. Özlem Toros ile ileri evre kanserler konusunda başarılı ameliyatlara imza atan Prof. Dr. Ersin Öztürk ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Erdoğan, kan kanserleri alanında Uz. Dr. Ömer Önder Savaş ile beraber bölgede hizmet vermekteyiz” diye konuştu.

Hedeflerinin hastalara kaliteli ve konforlu bir hizmet sunmak olduğunu ifade eden Karşı, "Güney Marmara ve Bursa Bölgesi insanının ilgisi ve talebi nedeniyle yeni hekimler transfer ettik. Öte yandan alt yapı ve teknolojiye yönelik yatırımlarımız hiç kesilmiyor. Tıptaki teknolojileri yakından takip ediyoruz. Hedefimiz gelişen ve büyüyen yapımızla sağlık hizmetlerimizi daha kaliteli sunmak'' dedi.

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