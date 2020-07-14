Taşıdığı cam ayaklarına düştü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA´nın İnegöl ilçesinde, mobilya atölyesinde çalışan Mehmet E. (27), taşıdığı camın ayaklarına düşmesi sonucu yaralandı.
Olay, dün akşam, Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Mobilya Sanayi 26´ncı Sokak´taki mobilya atölyesinde meydana geldi. İşçi Mehmet E., mobilya yapımında kullanılan camı taşımak istedi. Bu sırada Mehmet E., camı ayaklarının üzerine düşürdü. Ayaklarında kesikler oluşan işçi, araçla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Mehmet E.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-07-14 11:08:05
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