Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışma anı kamerada



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'da, sürücüsünün hatalı şerit değiştirdiği elektrikli bisiklet, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün sabah, İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü M.A.´nın (23) hatalı şerit değiştirdiği elektrikli bisiklet, karşı yönden gelen E.E. (45) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet devrilirken M.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan M.A., tedavi altına alındı. M.A.´nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntlendi. Görüntüde, elektrikli bisikletin hatalı şerit değiştirmesi ile otomobil ile çarpışma anı görülüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-07-14 11:44:55



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