Dolaşmak için evinden çıktı kanalette ölü bulundu



Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),(DHA) BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde zihinsel engelli Emin Yozgatlı (61), kanalette ölü bulundu.

Mustafakemalpaşa ilçesinde, bu sabah sulama yapan bir çiftçi, kanalette hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gördü. Çiftçi, muhtara haber verdi. Daha sonra jandarma ve sağlık ekiplerine durum bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, Emin Yozgatlı olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

Debisi yüksek olan suda sürüklendiği belirlenen Yozgatlı'nın cesedi, kanaletten çıkarılarak, otopsi için Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Yozgatlı'nın saat 06.30 sıralarında dolaşmak için evinden ayrıldığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2020-07-14 12:01:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.