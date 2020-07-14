BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “15 Temmuz milletimizin hür iradesine zincir vurulamayacağını dünyaya ilan ettiği gündür”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 15 Temmuz’un Türkiye’nin demokrasi mücadelesinin en önemli kırılma anlarından biri olduğunu belirterek, “Milletimiz, hür iradesine zincir vurulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Şanlı tarihimize altın harflerle işlenen bu destansı mücadeleyi asla unutmayacağız, unutturmayacağız.” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin değerlendirmede bulundu. FETÖ'nün tüm kılcal damarlara sinsice sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatan İbrahim Burkay, “Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara inen vatandaşlarımız, canlarını hiçe sayarak tankların üzerine çıktı. Namluların önünde durdu ve hain darbe girişimini bertaraf etti. Milli irademizin acıyla test edildiği 15 Temmuz 2016 gecesi 251 vatan evladı, şehitlik makamına erişirken, binlerce kardeşimiz gazi oldu. Bu eşsiz mücadeleyle milletimiz, hür iradesine asla zincir vurulamayacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etti.” diye konuştu.

“Gelecek nesillere de aktaracağız”

Türk milletinin her türlü dini, ideolojik ve etnik farklılıkları bir kenara bırakarak Türk Bayrağı altında kenetlenmesiyle ortaya koyduğu feraset ve cesaretin her türlü övgüye layık olduğunu dile getiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Milletimizin varlığına ve birliğine kasteden hain FETÖ’yü, güvenlik güçlerimize silah doğrultan, vatandaşlarımızı katleden ve onlara destek olan tüm şer odaklarını bir kez daha lanetliyorum. 15 Temmuz’daki ihaneti ve Türk milletinin bu ihanete verdiği cevabı hatırlatmaya ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin demokrasideki iradesini ekonomisinde yakalayacağı yeni başarılarla taçlandırması gerektiğini de vurgulayan Başkan Burkay, şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son yıllarda yerli ve milli atılımlarla belirlenen hedeflerimize ulaşacağımıza ve ekonomimizde de yeni bir başarı hikayesi yazacağımıza yürekten inanıyoruz. Bizler de Türk iş dünyası temsilcileri olarak demokrasimize sahip çıkmayı ve daha müreffeh bir ülke için omuz omuza vererek çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesile ile başta bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi ve 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında şehit düşen kahraman vatan evlatlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimizi ise hayırla yad ediyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.” dedi.

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