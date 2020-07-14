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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyurken evinin bahçesine otomobil uçtu

DHA

Uyurken evinin bahçesine otomobil uçtu


Semih ŞAHİN-Derya EVREN /BURSA,(DHA)BURSA´da Adil Bilgin, sabah sulamaya gittiği bahçesine uçan otomobili görünce şaşkına döndü. Komşularının yardımıyla aracın sahibini bulan Bilgin, "İnanamadım, rüyadayım sandım" dedi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi´nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. H.O.´ya ait 54 ABU 180 plakalı otomobil, Adil Bilgin´in bahçesine uçtu. Evin duvarına çarparak duran otomobili gece saatlerinde kimse fark etmedi. Bilgin sabah bahçesini sulamaya gittiği sırada evinin duvarına asılı kalmış otomobili görünce şaşkına döndü. Durumu polise ve itfaiyeye bildiren Bilgin, komşularının da yardımıyla otomobilin sahibine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sahibi H.O´ya kazayı sordu. H.O.´nun aracını saat 02.00 sıralarında park edip evine gittiğini belirtmesi üzerine ekipler, otomobilin kendi kendine mi hareket ettiğini yoksa hırsızlar tarafından mı çalıştırıldığını tespit etmek üzere çalışma başlattı.
'ARABAYI GÖRÜNCE RÜYADAYIM SANDIM'
Evinin bahçesine otomobil düşen Bilgin ise yaşadıklarını anlattı. Bilgin gece çok yorgun olduğu için sesleri duymadığını, sabah aracı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını kaydetti. Aracın kendi kendine mi hareket ettiğini yoksa birileri tarafından mı çalıştırıldığını bilmediklerini belirten Bilgin, "Sabah 06.30 gibi kalktım. Bahçemi sulamak istedim. Bahçenin kapısını açtığımda bahçemde bir araba gördüm ve şok oldum. İnanamadım acaba rüyada mıyım dedim. Daha sonra polisi ve ambulansı aradım. Seslerimi duyan komşularım da geldi ve gece bir ses duyduklarını ve bir komşumuzun arabasının yerinde olmadığını söylediler. Arabası kaybolan komşumuz H.O.´ya gidince arabanın ona ait olduğunu öğrendik. Araba itildi mi yoksa kendi mi hareket etti bilemiyoruz ama ben görünce şok oldum. Evde büyük bir hasar yok, can kaybı da yok. Evin üstünde demirler ve çitler olmasaydı araba direkt odanın içine girebilirdi. Demirler biraz frenlemiş" dedi. Bahçeye düşen otomobil, çevredeki komşular ve iş makinesinin yardımıyla kaldırılarak sanayiye götürüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Semih ŞAHİN
2020-07-14 12:29:18

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