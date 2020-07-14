Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur kaldı

İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA) BURSA´nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu´nda define aradığı öne sürülen 2 kişi, dinamit patlatırken uçurumdan yuvarlandı. Kanyonda mahsur kalan 2 yaralının üzerlerinde patlamamış dinamitler olduğu belirlendi. İkilinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde, İznik'in Tacir Kanyonu´nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, iddiaya göre, define aramak için Bilecik´ten İznik´e geldi. Tacir Kanyonu ve çevresinde arama yapan kişiler, define olduğunu düşündükleri bölgede, yanlarında getirdikleri dinamitleri patlattı. Patlamanın etkisiyle ikili, üzerinde durdukları kaya parçalanınca yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 kişinin bulunduğu yeri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tespit etti. Yanlarında patlamayan dinamitlerin de olduğu belirlenince ekipler, yaralılara müdahale edemedi. Dinamitlerin bölgeden kontrollü uzaklaştırılması için olay yerine jandarma bomba imha timi de sevk edildi. Kanyondan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY
2020-07-14 13:44:09
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