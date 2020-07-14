Karacabey'de su kesintisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi ve yakınlarında Perşembe günü sabahtan akşama kadar su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Karacabey İlçesi, Bayramdere (Yeniköy) Mahallesi ve civarında 16.07.2020 tarihinde 10.0018.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.