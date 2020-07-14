Trafiğe miting ayarı

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında düzenlenecek olan 'Demokrasi' mitingi dolayısıyla saat 16.30'dan 16 Temmuz 2020 günü saat 05.00'a kadar ana yollar ile bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacaktır.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı istikameti Haşimişcan Caddesi gidiş istikametinde bulunan Haşimişcan Caddesi orta lambalar kavşağına kadar gidiş ve Haşimişcan Caddesi Orta lambalar kavşağından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı istikameti geliş istikametleri her iki yön araç trafiğine kapanacaktır. Ayrıca Altıparmak Caddesinden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanına ve Fevzi Çakmak Caddesinin her iki yönü de araç trafiğine kapalı olacaktır.

Acem Reis Cami ve İnönü Caddesi istikametinden de durumuna göre zaman zaman Haşimişcan Caddesine girişler araç trafiğine kapatılacaktır. Aynı uygulama Gençosman Kavşağından Kent Meydanı, Uluyol Kavşağı ve Hakimiyet Kavşağının geliş ve gidiş istikameti şerit daraltma uygulanarak kısa süreli araç trafiğine kapatılacaktır.

Sancak Koşusu’nun başlayacağı saat 21.30’dan koşunun biteceği saate kadar Hamzabey CaddesiÇekirge Caddesi kavşağından itibaren Demokrasi Meydanı istikametine ana yollar ile bağlantı yolları her iki yön trafiğe kapatılacaktır.

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