Bursa'da 15 Temmuz günü kapalı olacak yollar belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da 15 Temmuz günü kapalı olacak yollar belirlendi

İHA

Bursa'da 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü 15 Temmuz Demokrasi şehitleri Meydanında düzenlenecek olan "Demoktasi" mitingi etkinliği nedeni ile araç trafiğine kapatılacak yollar belli oldu.

Bursa'da 15 Temmuz günü kapalı olacak yollar belirlendi

Bursa'da 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü 15 Temmuz Demokrasi şehitleri Meydanında düzenlenecek olan “Demoktasi” mitingi etkinliği nedeni ile araç trafiğine kapatılacak yollar belli oldu.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre trafiğe kapanacak yollar şu şekilde olacak.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı istikameti Haşimişcan Caddesi gidiş istikametinde bulunan Haşimişcan Caddesi Orta lambalar kavşağına kadar gidiş ve Haşimişcan Caddesi Orta lambalar kavşağından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı istikameti geliş istikametleri her iki yön;
Altıparmak Caddesi (Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi)Varyant altından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanına ve Haşimişcan Caddesine gidiş istikameti, Fevzi Çakmak Caddesi (Demokrasi Meydanı Hakimiyet Kavşağı Arası her iki yönde) 15 Temmuz 2020 günü saat:16.30’ dan 16 Temmuz 2020 günü saat:05.:00’ a kadar ana yollar ile bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacaktır.
Acem Reis Cami istikametinden, Haşimişcan Caddesi istikametine ve İnönü Caddesinden Haşimişcan Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı istikametlerine trafik durumuna göre zaman zaman araç trafiğine kapatılacaktır.
Gençosman Kavşağından Kent Meydanı Uluyol Kavşağı Hâkimiyet Kavşağının geliş ve gidiş istikameti şerit daraltma uygulanarak zaman zaman kısa süreli araç trafiğine kapatılacaktır.
Sancak Koşusu’nun başlayacağı saat:21.30’dan koşunun biteceği saate kadar Hamzabey CaddesiÇekirge Caddesi kavşağından itibaren (Çekirge CaddesiAltıparmak Caddesi) Demokrasi Meydanı istikametine ana yollar ile bağlantı yolları her iki yön trafiğe kapatılacaktır.
Altarnatif güzergahlar şu şekilde olacak
Altıparmak Caddesi Stad Kavşağından İzmir yoluna çıkmak isteyen sürücüler Çekirge Caddesi Çelik palas Lambalar Kükürtlü Acemler istikametler Ankara yoluna çıkmak isteyen sürücüler Altıparmak İpekiş Merinos Gençosman, ya da İnönü Setbaşı Yeşil istikametlerini, İstanbul yoluna gitmek isteyen sürücüler Gençosman İstanbul yolu istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur kaldı (3)
YEREL HABERLER Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur ...
Yeni evlerine kavuştular
YEREL HABERLER Yeni evlerine kavuştular
Trafiğe miting ayarı
YEREL HABERLER Trafiğe miting ayarı
Karacabey'de su kesintisi
YEREL HABERLER Karacabey'de su kesintisi
Karacabey’de karpuz hasadı başladı
YEREL HABERLER Karacabey’de karpuz hasadı başladı
15 temmuz, direnişle dirilişin destanıdır
YEREL HABERLER 15 temmuz, direnişle dirilişin destanıdır
Bursa'da tehlikeli yolculuğa ceza yağdı
YEREL HABERLER Bursa'da tehlikeli yolculuğa ceza yağdı
Dinamitlerle birlikte şelaleden düşen defineciler kurtarıldı Define aramak için Bilecik'ten gelmişler Dinamit patlattıkları sırada şelaleden düşen 2 defineci Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından düştükleri yerden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Dinamitlerle birlikte şelaleden düşen defineciler ...
Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur kaldı (2)
YEREL HABERLER Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur ...
Motosikleti yüzüstü yatarak, kullanan sürücüye para cezası
YEREL HABERLER Motosikleti yüzüstü yatarak, kullanan sürücüye para ...
Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur ...
İnegöl Belediyesi'nden 'Maske tak, örnek ol' etkinliği
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi'nden 'Maske tak, örnek ol' ...
Çevikel: "Millet iradesi hain girişimi bir destana çevirdi"
YEREL HABERLER Çevikel: "Millet iradesi hain girişimi bir destana ...
Başkan Yılmaz’dan ‘Demokrasi ve Milli Birlik’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan ‘Demokrasi ve Milli Birlik’ mesajı
Jeep Compass ve Renegade’de ‘Şimdi Al 2021’de Öde’ Kampanyası
YEREL HABERLER Jeep Compass ve Renegade’de ‘Şimdi Al 2021’de Öde’ ...
Başkan Yılmaz’dan minibüs şoförlerine pandemi uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan minibüs şoförlerine pandemi uyarısı
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü Define ararken dinamit patlatıp şelaleden düşen iki kişi kurtarılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte ...
Bahçeye çıktı şaha kalkmış otomobili görünce şok geçirdi Bursa'da sürücüsüz otomobil bahçeye uçtu
YEREL HABERLER Bahçeye çıktı şaha kalkmış otomobili görünce şok ...
Uyurken evinin bahçesine otomobil uçtu
YEREL HABERLER Uyurken evinin bahçesine otomobil uçtu
Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı
YEREL HABERLER Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “15 Temmuz milletimizin hür iradesine zincir vurulamayacağını dünyaya ilan ettiği gündür”
YEREL HABERLER BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “15 ...
İnegöl’de 15 Temmuz sergisi açıldı
YEREL HABERLER İnegöl’de 15 Temmuz sergisi açıldı
Bursaspor'dan 'Maskeni Tak, Örnek Ol' kampanyasına destek
YEREL HABERLER Bursaspor'dan 'Maskeni Tak, Örnek Ol' kampanyasına ...
Bursaspor'dan 'Maskeni Tak, Örnek Ol' kampanyasına destek
YEREL HABERLER Bursaspor'dan 'Maskeni Tak, Örnek Ol' kampanyasına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X