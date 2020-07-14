Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur kaldı (3)

DEFİNECİLER HASTANEYE KALDIRILDI
Bursa´nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu´nda mahsur kalan defineciler Osman Ak (45) ve İlhan Kaya (49), arama-kurtarma ekiplerinin 1 saat süren çabasıyla ambulanslara ulaştırıldı.
Yaralı 2 kişi, İznik Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY
2020-07-14 16:53:37
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