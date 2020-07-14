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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz’u asla unutmayacağız

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2016'da devlete, devlet güçlerine ve yürüyen sisteme karşı yapılan hain FETÖ darbe girişimini unutturmamak için farklı programlar hazırlarken, Başkan Alinur Aktaş, "Yarınlar bayram olsun diye bu vatanın nice kahraman evladı o gece vuslata ermek için canını siper etti" dedi.

15 Temmuz’u asla unutmayacağız

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2016’da devlete, devlet güçlerine ve yürüyen sisteme karşı yapılan hain FETÖ darbe girişimini unutturmamak için farklı programlar hazırlarken, Başkan Alinur Aktaş, “Yarınlar bayram olsun diye bu vatanın nice kahraman evladı o gece vuslata ermek için canını siper etti” dedi.
Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve hafızalardaki sıcaklığını hala koruyan 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hem 15 Temmuz ihanetini unutturmamak hem de darbe girişiminde şehit olanları anmak için düzenlenen etkinlikler, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi ile geçtiğimiz hafta başlamıştı. İhanetin yıldönümü akşamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapılacak etkinlikler ise Kuranı Kerim Tilaveti ile başlayacak. Mehter takımı konseri, 15 Temmuz oratoryosu ve kahramanlık türküleri konseri ile anma programı tamamlanacak.
Unutmayacağız, unutturmayacağız
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz gecesi demokrasiye, devlete, devlet güçlerine ve yürüyen sisteme karşı illegal bir kalkışma yaşandığını hatırlatarak, milletin paralarıyla alınmış silahlarla devletin ele geçirilmeye çalışıldığını ancak, güvenlik güçleri ile vatanını seven, milletin birliği ve beraberliğine sevdalı, inançlı yürekleri sayesinde, kalkışmanın bertaraf edildiğini söyledi. Başkan Aktaş, “O gece bu toprakların gerçek kahramanları olmasaydı; bugün milletin iradesi yok olacak, büyük Türkiye hasta adam olmaya tekrar mahkum edilecekti. Yarınlar bayram olsun diye bu vatanın nice kahraman evladı o gece vuslata ermek için canını siper etti. Destan yazan kahramanlarımızın hepsinden razıyız, Rabbim de cümlesinden razı olsun! 15 Temmuz’u asla unutmayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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