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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım Belediyesi 30 zabıta memuru alacak

İHA

Yıldırım Belediyesi, yerel yönetim kurumunun kolluk gücü durumundaki zabıta teşkilatını, yeni zabıta memurlarıyla güçlendirecek.

Yıldırım Belediyesi 30 zabıta memuru alacak

Yıldırım Belediyesi, yerel yönetim kurumunun kolluk gücü durumundaki zabıta teşkilatını, yeni zabıta memurlarıyla güçlendirecek.
Yerel yönetimlerin norm kadro yönetmeliğine göre, belediyelerin nüfuslarıyla orantılı sayıda zabıta memuru çalıştırmaları gerekiyor. Mevcut durumla belediyelerin genelinde, nüfus başına zabıta memuru sayısı, olması gerekenin altında bulunuyor. Yıldırım Belediyesi, zabıta hizmetlerini, çalışmalarını güçlendirmek için ilgili müdürlüğünü, yeni zabıta memurlarıyla takviye edecek. Bugün itibariyle yürürlüğe giren personel alım ilanına göre, farklı kadrolara ait dereceler üzerinden toplam 30 zabıta memuru alınacak. Doğrudan devlet memuru kadrosunda çalıştırılacak olan yeni zabıta memurları arasında yer almak isteyen erkek ve kadın adaylar, 2428 Ağustos 2020 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecekler. Başvurularda, Önlisans 2018KPSSP93 ve Lisans 2018KPSSP3 türlerinde, Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak gerekiyor. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşından gün almamış olmaları istenirken, erkeklerde 1.67 metre ve kadınlarda 1.60 metre boy ve B sınıfı ehliyet sahipliği de, koşulların arasında bulunuyor. Yıldırım Belediyesi, başvuruları kabul edilen adayları, 2123 Eylül 2020 tarihlerinde, sözlü ve uygulamalı yazılı sınava tabi tutacak.

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