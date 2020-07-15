Egea’da ödemeler 6 ay sonra başlıyor

Türkiye’nin tercihi Fiat, tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor. Geniş ürün yelpazesiyle 2020 yılının ilk 6 ayında pazar lideri olan marka, kamu bankalarıyla olan iş birliğiyle temmuz ayında iddialı bir satış kampanyasını hayata geçiriyor.

Türkiye’nin tercihi Fiat, tüketiciye en uygun faiz seçeneklerini ve ertelemeli ödeme kolaylığını sunuyor. Temmuz ayında geçerli olacak kampanya kapsamındasatışa sunulduğu andan itibaren ülkemiz otomotiv sanayisine ve Fiat markasına önemli başarılar getirenTürkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Egea Ailesi ile Doblo Panaroma ve Fiorino Panaroma modellerinde, 50 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,64 faiz avantajı sunuluyor.

Kamu bankalarınca uygulanan “Yerli üretime özel taşıt kredisi paketi” aracılığıyla gerçekleşen kampanyada, ödemeler 6 ay boyunca ertelenebiliyor. Fiat ayrıca, Egea Sedan modellerine özel sunduğu ’otomatik vites hediye’ kampanyasınıda temmuz ayı boyunca sürdürüyor.

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