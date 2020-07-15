Nilüfer’de açık havada tiyatro şöleni başlıyor

Tiyatroyu sokağa taşımaya hazırlanan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, sanatseverleri, biri çocuk oyunu olmak üzere 5 oyunla buluşturacak. Tiyatro buluşmaları, 17 Temmuz Cuma günü çocuk oyunu “Yaşlı Kadın ve Papağan” ile Balat Atatürk Ormanı’nda başlıyor.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yaz aylarında sanatseverleri tiyatro oyunları ile açık havada buluşturacak. Korona virüs pandemisi nedeniyle halkın kapalı alanlara girmek istemediği bu dönemde Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu da tiyatro oyunlarını daha güvenli alanlarda sergileyecek. Artık hazırlıkları son aşamasına gelen Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, ilk oyunu 17 Temmuz Cuma günü çocuklar için sahneleyecek. Ekim Sanat Atölyesi iş birliği ile hazırlanan “Yaşlı Kadın ve Papağan” isimli oyun, Balat Atatürk Ormanı’nda İzci Evi önünde minik tiyatro severler için ücretsiz olarak sergilenecek.

“Yaşlı Kadın ve Papağan” isimli oyun, 21 Temmuz’da Konaklı Mahallesi’nde, 24 Temmuz ile 7,14,21 ve 28 Ağustos’ta Balat Atatürk Ormanı’nda, 4,11,18 ve 25 Ağustos tarihlerinde de kırsal mahallelerde küçük izleyicilerle buluşacak.

Yetişkinler için de Temmuz ve Ağustos ayları boyunca 5 oyun yine açık havada sahnelenecek. İlk yetişkin oyunu olarak “Übü hep Übü” 25 Temmuz Cumartesi günü Balat Atatürk Ormanı’nda sahnelenecek. Ayrıca “Bir Garip Orhan Veli”, “Aziz Nesin Kabare” ve “Shirly”isimli oyunlar da Balat Atatürk Ormanı’nda ana sahnede sanatseverlerin karşısına çıkacak. Ağustos ayı sonuna kadar sahnelenmeye devam edecek olan oyunlar sırasında salgın önlemleri alınacak; maskelerin takılmasına ve sosyal mesafenin korunmasına özen gösterilecek.

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