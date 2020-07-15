Bursa'da bugün toplu taşıma araçları ücretsiz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Buruluş'tan yapılan açıklamaya göre Bursa'da bugün saat 19.00 itibariyle şehir içi Burulaş otobüsleri ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.

Burulaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şehir içi Burulaş otobüsleri ve raylı gsistem hatları saat 19.00 itibariyle ücretsiz olacaktır. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece, tren seferlerimiz 01.15'te son bulacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.