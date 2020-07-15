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15 Temmuz'un çarpıcı fotoğrafları İznik'te izlenime açıldı İhlas Haber Ajansı’ndan Bursa'da 15 Temmuz Sergisi İhlas Haber Ajansı'nın 15 Temmuz'un yıl dönümü sebebiyle tüm Türkiye'de organize ettiği fotoğraf sergisi bu yıl İznik ilçesindeki Milli İrade Meydanı'nda gösterime açıldı.

İHA

15 Temmuz hain darbe girişiminde İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin kaydettiği en çarpıcı fotoğraflardan oluşan sergi Bursa'nın İznik ilçesindeki Milli İrade Meydanı'nda gösterime açıldı.

15 Temmuz'un çarpıcı fotoğrafları İznik'te izlenime açıldı İhlas Haber Ajansı’ndan Bursa'da 15 Temmuz Sergisi İhlas Haber Ajansı'nın 15 Temmuz'un yıl dönümü sebebiyle tüm Türkiye'de organize ettiği fotoğraf sergisi bu yıl İznik ilçesindeki Milli İrade Meydanı'nda gösterime açıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin kaydettiği en çarpıcı fotoğraflardan oluşan sergi Bursa'nın İznik ilçesindeki Milli İrade Meydanı'nda gösterime açıldı.
İznik Belediyesi’nin destekleriyle “15 Temmuz’u unutma, unutturma” sloganıyla hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışına İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznik Cumhuriyet Başsavcısı Tuğay Çağlayan ile İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş katıldı.
Fotoğraf sergisinde ihanet gecesinin hafızalara kazınan ve İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafları gözler önüne seriyor.
Açılışta konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Bu fotoğrafları görüp de o günlere dönmemek mümkün değil. 15 Temmuz; liderine inanan bir milletin liderinin arkasında nasıl aslan gibi durduğunun bir göstergesidir. Rabb'im bir daha yaşatmasın ama tekrar olursa bundan çok daha şiddetli karşılık vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta söylediği bir şey var; her alanda yerli ve milli olma vurgusu yapıyor. Biz halkından güç alan bir devletin vatandaşlarıyız. Sizler gibi devletine, milletine, bayrağına, dinine inanan bir medyanın yanımızda olması sayesinde bu süreçleri daha kolay atlatıyoruz" dedi.
Sergiyi gezen vatandaşlar ise "Tüylerimiz diken diken oldu. Heyecanla izliyoruz bu fotoğrafları. Allah çekenlerden yayınlayanlardan razı olsun" diye konuştu.
İznik Milli İrade Meydanı'ndaki fotoğraf sergisi hafta sonuna kadar izlenime açık kalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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