Bursa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

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Bursa'da 15 Temmuz hain darbe girişimde şehit olanlar için mevlit okutuldu.

Bursa Müftülüğü tarafından FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci askerlere karşı verdikleri büyük mücadele sonucu şehadete eren asker, polis ve vatandaşlar için öğle namazı öncesi Bursa Ulu Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve Kur'anı Kerim okundu.

Camide mevlit okunduğu esnada sosyal mesafe kurallarına büyük önem gösterildi.

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