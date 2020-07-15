Bursa'da DEAŞ operasyonu; 4 Suriyeli gözaltında

Muammer İRTEMHuzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA) BURSA´da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonunda, Suriye´de silahlı eylemlere katıldığı belirlenen 1´i kadın 4 Suriye uyruklu, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı´nca yapılan çalışmalar sonucu Suriye´de bulundukları süre içinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve çeşitli silahlı eylemlere katıldıkları belirlenen 1'i kadın 4 şüphelinin, Bursa´nın Gürsu ilçesindeki 3 evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin, halen çatışma bölgeleri ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Yasa dışı faaliyetlerin ortaya çıkarılması ve ilerleyen dönemlerde düzenlenebilecek muhtemel eylemlerin önlenmesi amacıyla ekipler, 3 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, Suriyeli M.A., İ.H., S.N. ve M.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı´na getirildiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Huzeyfe ÖZDEMİR
2020-07-15 15:28:45
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