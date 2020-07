İnegöl’de 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi

İnegöl Belediyesi, AK Parti İlçe Başkanlığı ve belediye meclis üyeleri 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikme etkinliği düzenledi. 34 fidanın toprakla buluştuğu programda, Belediye Başkanı Alper Taban 251 şehidin her biri için fidan dikileceğini, bugün ilk programda 34 fidanla bu projenin startını verdiklerini söyledi.

15 Temmuz anma etkinlikleri İnegöl’de gün boyu farklı alanlarda devam ediyor. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi, AK Parti İlçe Başkanlığı ve belediye meclis üyeleri organizasyonuyla Fatih Mahallesi Samyeli Caddesi’nde bulunan ve kısa bir süre önce düzenlemesi gerçekleştirilen otopark ve koruluk alanda fidan dikimi yapıldı. 15 Temmuz şehitleri anısına her şehide bir fidan bağışlandığı programda, 34 fidan toprakla buluştu. Diğer fidanların da farklı alanlarda ikinci bir programla dikileceği ifade edildi.

Fidan dikim etkinliğine Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri, parti yöneticileri ve çok sayıda kişi katıldı. Burada bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yıldönümü. Bu vesileyle ilçe başkanlığımızın düşünerek planladığı, bizlerin de ön hazırlığını tamamladığımız bir fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Çok önemli bir adım atıyoruz. Burada 34 ağaç dikeceğiz ancak 251 şehidimizin her biri için bir ağaç dikme hedefimiz var. Lokasyon olarak buraya 34 tanesini dikmiş olacağız. Kalanlarıyla ilgili de park bahçeler müdürlüğümüz hazırlık yapıyorlar, farklı alanlarda ikinci bir buluşmayla dikmiş olacağız” dedi.

Koruluğa şehidin adı verilecek

Fidan dikimi yapılan alana şehit Onur Karasu’nun adının verileceğini de hatırlatan Taban, “Buranın farklı bir anlamı da var. Burayla ilgili yakın zaman önce bir düzenleme gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi mahallelerimizde küçük küçük otoparklar, yeşillendirme, ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Ailesi bu bölgede ikamet eden Onur Karasu şehidimizin de adını buraya vermiş olacağız. Ben bu vesileyle hem 15 Temmuz şehitlerimize hem de beraberinde bu vatan için canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizi minnetle yad ediyor, sağlık diliyorum.” diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ise “Bugün hain darbe kalkışmasının, işgal girişiminin 4’üncü yıldönümü. Cenabı Allah o karanlık gecede liderimiz milletine, milletimiz de liderine sahip çıktı ve bu belayı def etti. İnşallah böyle kötü anlardan Allah bizleri korusun. Ceddimize layık evlatlar olmayı bizler nasip eylesin. Bizim davamız her zaman söylediğimiz gibi kuru cihangirlik davası değildir. Bu dava İslam’a hadim olma davasıdır. Biz de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu davaya hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bugün de bu anlamlı programı bizlere hazırladığı için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu. Program sonrası Belediye Başkanı Alper Taban ve İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, koruluğa adı verilecek olan şehit Onur Karasu’nun ailesini de evinde ziyaret etti.

