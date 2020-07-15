Bursaspor'dan 15 Temmuz mesajı

Bursaspor, 15 Temmuz Şehitlerine rahmet diledi.
Yeşilbeyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıl dönümünde şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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