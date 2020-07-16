Bursa'da camilerden sela sesleri yükseldi



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında okunan ve birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu. 81 ilde olduğu gibi Bursa'daki camilerden de sela sesleri yükseldi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen talimatla ülkenin tüm camilerinde selalar okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından vatandaşlar sokağa dökülmüştü. Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçelerdeki 90 bin camide aynı anda okundu. 81 ilde olduğu gibi Bursa'daki camilerde de sela sesleri yükseldi. Bursa Ulucami önüne gelen bazı vatandaşlar da okunan selayı dinledi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2020-07-16 01:11:23



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