Mustafakemalpaşa'da Jandarma tacizciyi kıskıvrak yakaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafakemalpaşa'da Jandarma tacizciyi kıskıvrak yakaladı

İHA

Mustafakemalpaşa'da Jandarma tacizciyi kıskıvrak yakaladı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşlı kadınlara cinsel tacizde bulunan sapık jandarmanın sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Mustafakemalpaşa'da 15 gün arayla 78 ve 80 yaşındaki iki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunan İ.K. (31) isimli şahıs gerçekleştirdiği nitelikli taciz olaylarının ardından kayıplara karıştı. İlçede korkuya neden olan ve kimliği tespit edilen şüpheli, Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel bir ekiple aranmaya başlandı.

Kaçması muhtemel olan Susurluk, Manyas ve Bandırma İlçelerinde yapılan araştırmalar neticesinde Jandarma ekipleri aranan sapığı Balıkesir'in Susurluk ilçesi kırsalında yakaladı. Jandarma ekiplerinin 4 gün süren titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalanan sapık mağdurlara gösterilen fotoğrafı sayesinde teşhis edilerek adli mercilere teslim edildi. İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi binada yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Tarihi binada yangın paniğe neden oldu
Bursa Ulu Caminde selalar şehitler için okundu
YEREL HABERLER Bursa Ulu Caminde selalar şehitler için okundu
Bursa'da camilerden sela sesleri yükseldi
YEREL HABERLER Bursa'da camilerden sela sesleri yükseldi
Bursa'da 15 Temmuz'u anma etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa'da 15 Temmuz'u anma etkinliği düzenlendi
Bursa'da vatandaşlar demokrasi için meydanlara akın etti
YEREL HABERLER Bursa'da vatandaşlar demokrasi için meydanlara akın ...
Bursaspor'dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Bursaspor'dan 15 Temmuz mesajı
Gemlik’te tekne sorununa belediye çözümü
YEREL HABERLER Gemlik’te tekne sorununa belediye çözümü
Frutti Extra Bursaspor, Birkan Batuk'u transfer etti
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Birkan Batuk'u transfer etti
İnegöl’de 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi
YEREL HABERLER İnegöl’de 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi
Bursa’da masa tenisinde anlamlı turnuva
YEREL HABERLER Bursa’da masa tenisinde anlamlı turnuva
Bursa’da duygusal 15 Temmuz anması
YEREL HABERLER Bursa’da duygusal 15 Temmuz anması
İnegöl’de 15 Temmuz şehitleri Mevlid-i Şerif’le anıldı
YEREL HABERLER İnegöl’de 15 Temmuz şehitleri Mevlid-i Şerif’le ...
Atatürk’ün İznik’e gelişinin 85. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün İznik’e gelişinin 85. yılı kutlandı
Gazmend Husaj Büyükşehir’de
YEREL HABERLER Gazmend Husaj Büyükşehir’de
Bursa'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 1'i kadın 4 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Bursa'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 1'i kadın 4 ...
Bursa’da bir apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bursa’da bir apartman karantinaya alındı
Bursa'da DEAŞ operasyonu; 4 Suriyeli gözaltında
YEREL HABERLER Bursa'da DEAŞ operasyonu; 4 Suriyeli gözaltında
Bursa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Bursa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
27 yaşında kalp krizinden ölen avukat toprağa verildi
YEREL HABERLER 27 yaşında kalp krizinden ölen avukat toprağa verildi
Bursa'nın sevilen kaymakamının tayini çıktı
YEREL HABERLER Bursa'nın sevilen kaymakamının tayini çıktı
Gemlik’te tekne sorununa belediye çözümü
YEREL HABERLER Gemlik’te tekne sorununa belediye çözümü
Bursalı genç avukat son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Bursalı genç avukat son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'da şehitlikte anma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa'da şehitlikte anma töreni düzenlendi
Alinur Aktaş’tan 15 Temmuz videosu Aktaş: “Destan yazan kahramanlarımızın hepsinden razıyız. Rabbim de cümlesinden razı olsun”
YEREL HABERLER Alinur Aktaş’tan 15 Temmuz videosu Aktaş: “Destan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X