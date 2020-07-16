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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustakemalpaşa 15 Temmuz da yine tek yürek oldu

İHA

Mustafakemalpaşa'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dördüncü yılında hain kalkışmaya direnen şehit ve gaziler minnetle anıldı.

Mustakemalpaşa 15 Temmuz da yine tek yürek oldu

Mustafakemalpaşa’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün dördüncü yılında hain kalkışmaya direnen şehit ve gaziler minnetle anıldı.
15 Temmuz’da demokrasi nöbetlerine ev sahipliği yapan Adnan Menderes Meydanı’nı dolduran vatandaşlar, tek yürek olarak bu anlamlı günde Milli Birlik ruhunu bir kez daha gösterdi.
FETÖ/PDY terör örgütünün gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin yıldönümünde kaymakamlık ve belediye işbirliği ile Mustafakemalpaşa’da bir dizi anma etkinliği gerçekleştirildi.
“Öncesi ve sonrası ile 15 Temmuz” konulu söyleşide gecenin onur konukları ise gazeteci yazar Nedim Şener ve güvenlik uzmanı Mete Yarar oldu.
‘15 Temmuz Destanı’ programına; Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner ve ilçe protokolü ile birlikte vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Belediye Mehter Takımı’nın gösterilerinin ardından, Protokol konuşmaları ile devam etti.

‘Ayasofya aslına dönmüştür’

Belediye Başkanı Mehmet Kanar yaptığı konuşmada, “Daha birkaç gün önce fetihlerin en güzellerinden “onu fetheden asker ne güzel askerdir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır” diyerek efendimiz tarafından müjdelenen bir şehrin sembolü olan Ayasofyamız zincirlerini kırarak yeniden aslına dönmüştür. İşte bunun için Allah’a hamd ediyorum. Yine böyle bir 15 Temmuz akşamında varlık/ yokluk, Hak/ batıl ikileminde kalmış ülkeme varlık ve hak yolunu bahşeden Allah’ıma hamd ediyorum ve o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözüyle bölük bölük meydanlara inen bu aziz milletin karşısında saygı ve muhabbetle eğiliyorum. Anadolu irfanı denilen şey bu olsa gerek… Sütçü İmamların Nene Hatunların torunları olduğunuzu bir kere daha hatırlattınız ki dünya böyle bir direniş görmedi. Vatan deyince Devlet deyince dev ordular haline geliveren şu insan manzarası. İşte bu hal korkutuyor tüm Dünyayı.” İfadelerini kullandı.

‘15 Temmuz da yeni kapılar araladı’

Başkan Mehmet Kanar, 15 Temmuz, tüm Türkiye'nin, milletimizin tüm fertlerinin zaferidir. 15 Temmuz, bizimle beraber dünyadaki tüm mazlumların zaferidir. Kurtuluş savaşı nasıl yeni bir dönemi başlatmışsa, 15 Temmuz da yeni kapılar araladı. Bağımsızlığımızı korumanın yanında, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmesinde de dönüm noktası oldu. Bir asır önce ya istiklal ya ölüm parolasıyla İstiklal Harbini zaferle taçlandıran necip Türk Milleti, 15 Temmuz'da 'gün vatana sahip çıkma günüdür' diyerek vatana sahip çıkmış, bu dünyayı hainlere dar etmiştir. Bu onurlu ve dik duruşu bizlere miras bırakan kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

'Canlarını feda etmekten çekinmediler'

Kaymakam Ahmet Altıntaş ise konuşmasında, “15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin tarihin en karanlık en acı günlerinden birini yaşadığını söylerken, darbe ile savaş ile açıktan dış müdahale ile yüzleştiğini belirtti.
Kaymakam Altıntaş, Aziz milletimiz milli mücadelede olduğu gibi 15 Temmuz'da hürriyet irade ve bekasına yönelik darbe karşısında vatanına milletine ve milli iradeye hukuk düzenine sahip çıkıp canlarını bu vatan için feda etmekten çekinmeyerek tek bilek olmuş iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmemiştir. 15 Temmuz'da hainlere karşı iman dolu göğsüyle yurduna alçaklar uğramasın diye şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Gazeteci yazar Nedim Şener ve güvenlik uzmanı Mete Yarar 15 Temmuz'un öncesi ve sonrasında yaşananları anlattı.

Güvenlik uzmanı Mete Yarar; ''15 Temmuz'u gerçek anlamda FETÖ'cüleri temizlemek dışında olayın resmini, emarını, tomografisini çekebildik mi? Devletimiz elinden geldiği kadar bunun uğraşını verdi, vermeye de devam ediyor. Önümüzde Suriye, Mısır, Libya, Ukrayna, Gürcistan gibi sosyal ve siyasal anlamda iç içe geçmiş örnekler var. Politik olmaktan politize olmaya geçtiğimiz andan itibaren sorunları tartışman ötesinde idrak etmeye başlayabiliriz. Ne Suriye ne Irak, ne Mısır ne Libya, ne Doğu Akdeniz ne de S400 tartışmaları… Bu tartışmaları doğru noktaya getirebildiğimiz noktada sorunların gerekçelerini ve çözümünü daha net kavrayabileceğiz. 15 Temmuz gerçekten bu ülkenin, toplumun, milletimizin bu sorunu çözmek için sahaya çıkıp netice aldığı bir olaydır. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin ardından azim, cesaret ve kararlılık vardır. 15 Temmuz zaferi, tanklara ve uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin onurudur. Bu zafer, bu topraklarda Çanakkale ruhunun hala taze olduğunu göstermiştir” dedi.

Usta gazeteci Nedim Şener; “Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer tarafta dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe imza atmanın onurunu yaşıyoruz. Yaşlısıyla genciyle, 7’den 70’e tüm Mustafakemalpaşa halkının gözlerinde bu onurlu duruşun izlerini görüyorum” şeklinde konuştu.

'Şehitler dualarla anıldı'

Etkinlik programında engelli gencin kendi yazıp okuduğu “15 Temmuz Destanı” isimli akrostiş şiir geceye damga vururken kahramanlık türküleri ve meddah gösterisi göz doldurdu. Şehitler için okunan Kuranı Kerim ve mevlidin ardından saatler, hain yapılanmanın TRT’de sözde bildiri okuttuğu 00.13’ü gösterdiğinde tüm minarelerden salalar yükseldi. Etkinlikler okunan salaların ardından son buldu.

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