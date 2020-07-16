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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlerin içinde kalan tarihi kiliseye kültürel varlık tescili

İHA

Evlerin içinde kalan tarihi kiliseye kültürel varlık tescili

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde evlerin arasında kalan tarihi bir kilise kalıntısını, ‘kültürel varlık’ olarak tescil etti ve restorasyon süreci başlattı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 24 Haziran 2020 tarihinde yapılan toplantısında, Orhangazi’ye bağlı Yenigürle’den bir dosya da karar altına alındı.
Söz konusu dosya, Orhangazi Belediyesi’nin mülkiyetine ait, mevcut sit alanlarının dışında kalan metruk kilise ve müştemilatını konu ediyor.
Yazışma süreci, 2017 yılına dayanan dosyanın değerlendirme görüşmeleri sonucu, tarihi kilise ve kalıntılarının hakkında ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ kararı alındı. Tapu sicil kayıtlarına, söz konusu taşınmaz hakkında, ‘1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ tescili doğrultusunda, şerh konuluyor.
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun ilgili dayanak kararını da işleme koyuyor. Tanım ve tescil kararıyla paralel olarak, aynı karar bütünlüğü içerisinde de, “Yapıya ilişkin hazırlatılacak rölöve ve restitüsyon ve restorasyon projelerinin, Kurulumuza iletilmesine karar verildi.” deniliyor.
Orhangazi ve Yenigürle, vaktiyle Bizans döneminin önemli bölgelerinden İznik ve gölünün çevresinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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