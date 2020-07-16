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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

İHA

3T vizyonunun önemli parçalarından biri olan 'turizm' konusunda, bugüne kadar çok önemli çalışmalara imza atan Karacabey Belediyesi, doğaseverlerin yoğun talebine kayıtsız kalmayarak, kentin kırsal mahallerindeki uygun arazileri satışa çıkarıyor.

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

3T vizyonunun önemli parçalarından biri olan ‘turizm’ konusunda, bugüne kadar çok önemli çalışmalara imza atan Karacabey Belediyesi, doğaseverlerin yoğun talebine kayıtsız kalmayarak, kentin kırsal mahallerindeki uygun arazileri satışa çıkarıyor.
Salgın sürecinde özellikle büyükşehirlerde yaşayan insanların kırsala dönüş eğilimi hızla artarken, doğal güzellikleri ve alternatif tatil rotalarıyla öne çıkan Karacabey’de, belediye bu talebe kayıtsız kalmayarak, elindeki uygun arazileri doğaseverlerin kullanımına açıyor. 3T vizyonunun önemli parçalarından biri olan turizm konusunda, bugüne kadar çok önemli çalışmalara imza atan Karacabey Belediyesi, kenti turizm noktasında cazibe merkezi haline getirme hedefiyle Taşlık, Karakoca, Fevzipaşagibi mahallelerde bulunan uygun arazileri, doğaseverlerin yoğun talebi doğrultusunda satışa çıkarıyor.
17 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek ihale ile satılacak alanlara ilginin yoğun olduğunu ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan; “Gerek Bursa’dan gerekse İstanbul’dan vatandaşlarımız sürekli bizleri arayarak kırsal dönüş ile ilgili sorularını iletiyorlar. Bu çerçevede biz de bütünşehir yasası ile belediyemize geçen ve kırsal yerleşime uygun arazileri vatandaşlarımızın kullanımı için ihale ile satışa çıkartıyoruz. Hem belediyemize katkı sağlıyoruz hem de vatandaşımızın taleplerine çözüm üretiyoruz” dedi.
“Karacabey, her yönüyle cazibe merkezi olmaya aday”
Karacabey'in hem coğrafi avantajları hem de sahip olduğu değerleriyle turizm potansiyeline her fırsatta vurgu yapan Başkan Ali Özkan, “Karacabey'imiz, zengin coğrafyasında organik ve doğal tarım faaliyetleri ile bir üretim merkezi konumumda. Ayrıca 23 kilometrelik Türkiye’nin en uzun doğal kumsalı, Marmara Denizi’ne olan kıyıları ve hemen yanı başımızdaki longoz ormanı, ıhlamur ormanı ile sağlıklı ve doğal yaşam için ideal kentlerden biri. Pandemi sürecinde de kentimize ilgi, her geçen gün daha da artıyor. Biz de doğaseverlerin yoğun talebine kayıtsız kalmadık ve kırsal mahallelerimizdeki uygun arazileri, doğaseverlerin kullanımı için satışa sunuyoruz” dedi.
Tersine göç arttı
Korona virüs salgını sonrasında, özellikle şehir hayatından uzaklaşıp doğayla bütünleşmek isteyenlerin sayısının her geçen gün artmaya başladığına değinen Belediye Başkanı Ali Özkan, “Bildiğiniz gibi tüm dünya olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Salgınla birlikte insanların alışkanlıkları ve öncelikleri de değişmeye başladı. Özellikle de kalabalık büyükşehirlerde yaşayan insanların, daha sakin ve doğa ile iç içe olacağı yer arayışlarına girdiğini görüyoruz. Bu süreçte, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze gelenler tarafından kırsal mahallerimize yönelik imar başvuruları da ciddi derece artmış durumda. Yani insanlar, son dönemde tersine göç ile kırsala dönme eğiliminde.Karacabey, doğal güzellikler açısından çok zengin bir ilçe. Biz de bu güzellikleri, en iyi şekilde tanıtma adına önemli çalışmalar yürütüyoruz.Türkiye’nin her yerinden doğaseverleri kentimizi keşfetmeye bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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