Başkan Taban’dan İnegölspor’a 1 milyon prim sözü

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve üst lige çıkmak için PlayOff oynama hakkı elde eden İnegölspor’a, üst lige çıkılması durumunda 1 milyon TL prim sözü verdi.

Belediye Başkanı Alper Taban, pandemi nedeniyle uzun süre zorunlu ara verilen liglerin bu şekliyle tescil edilmesi ve Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden İnegölspor’un Play Off’lara katılmaya hak kazanması sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Zorlu PlayOff müsabakaları öncesi bordo beyazlılara başarı dileklerini ileten Başkan Alper Taban, İnegölspor'un Play Off serisinden şampiyonluk ile dönerek bir üst lige çıkması halinde takıma 1 Milyon TL’lik şampiyonluk primi vereceğini açıkladı. Ayrıca şampiyonluk parolasıyla çıktığı yolda bordo beyazlı ekibe destek amacıyla dev bir İnegölspor bayrağını şehrin en merkezi noktasına asarak şehirde bir hava oluşması için adım attı. Başkan Taban, play off yolunda bordo beyazlı camiaya başarı dileklerini ileterek, “İnşallah takımımız Antalya’dan güzel sonuçlarla dönecek. Bizler de sözünü verdiğimiz gibi 1 milyon TL’lik primi işadamlarımızın da destekleriyle oluşturacağımız kaynakla takıma vereceğiz” dedi.

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