Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 15 Temmuz şehidinin yakınlarını ziyaret etti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şehitlerin emanetlerini yalnız bırakmıyor.

Vatan savunmasında şehadete yürüyen kahramanları ve geride bıraktıkları emanetleri olan ailelerini kendi ailesinin ferdi olarak gören Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı ile birlikte 15 Temmuz 2016 gecesi, şanlı Türk Ordusu’nun üniforması ardına gizlenerek tankların ve silahların namlularını milletin üzerine doğrultan hain Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarının darbe girişimine gövdelerini siper ederek şehit düşen Şirin Diril ile Lokman Biçinci’nin ilçede ikamet eden yakınlarını ziyaret etti.

Başkan Yılmaz ve Kaymakam Yazıcı, ilk olarak servis şoförü olarak çalışan ve darbe girişimini haber alır almaz Kısıklı’ya gitmek için aracıyla yola çıkan, yolda rastladığı Özel Harekat Polisleri’ni Kadıköy’deki verici binasına götüren ve 8 polisi korumak aracını tankın önüne çeker siper oluşturan, darbecilerin açtığı ateş sonucu kalbinden isabet eden kurşun nedeniyle şehadete yürüyen Şirin Diril’in ablası HacireDaraga’yı Yiğitler Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti.

Başkan Yılmaz ve Kaymakam Yazıcı’nın sonraki durağı, darbeden bir gün önce kız kardeşini kaybeden, Erzurum’dan Ankara’ya getirilecek olan cenazeyi beklerken darbe kalkışmasını haber alarak Kazan Belediyesi'nden yapılan duyuru üzerine Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’na giden ve Kardeşi Gökhan Biçinci ile Kazan’daki 4. Ana Jet Üssü’nden kalkarak TBMM ve devlet kurumları ile sivil halkı vurmak isteyen F16’ları engellemek isterken helikopterden açılan ateş sonucu vatanın birliği için canını veren ve Kazan Şehitliği’nde toprağa verilen Lokman Biçinci’nin Şirinevler Mahallesi’nde ikamet eden kardeşi Songül Han ve ailesinin evi oldu.

“Emanetleri yalnız değil”

Türkiye’nin birliğine ve milletin istikbaline kasteden hain terör örgütü mensuplarının karşılarında destansı bir direniş hareketiyle karşılaştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “15 Temmuz 2016 gecesi üniforma giyen teröristler hain darbe girişimi ile demokrasimize, vatanımızın birliğine, milletimizin istikbaline kast etti. Ancak hainler dünyada eşine rastlanmayan ve beklemedikleri bir millet direnişi ile karşılaştı. Şanlı ordumuzun tanklarının, silahlarının namlularını vatandaşlara çeviren şer odakları, 251 insanımızı hayattan kopardı. Şehitlerimizin acısı halen yüreğimizi yakıyor. Ancak böylesine kahraman bir milletin ferdi olmak da aynı zamanda bizlere onur ve gurur veriyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile İstanbul’da şehit olan Şirin Biril kardeşimiz ile Akıncı Üssü’nde şehit düşen Lokman Biçinci kardeşimizin bizlere emanet olarak bıraktıkları ailelerini ziyaret ederek kendilerini ailemizin fertlerinden farklı görmediğimizi ilettik. Onlar yakınlarını vatan için toprağa veren asil insanlardır. Bu vesile ile vatan, bayrak, ezan ve inançları uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor. Emanetlerinin yalnız olmadığını ifade ediyorum” dedi.

“Hainlere göz açtırmayacağız”

Devletimize yeni bir fetret devri yaşatmak isteyen şer odakları, karşısında necip milletimizi buldu. Milletimiz, iradesine ve devletine sahip çıkmak adına kendi hayatlarına hiçe saydı. Uçaklara, tanklara karşı göğüslerini siper ettiler. Biz bu destanı unutmayız, unutturamayız. Biz millet olarak, bu süreci güçlenerek atlatırken, ihanet edenler, tarihin tozlu sayfalarının arasında ‘hain’ olarak yerlerini aldı. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz üzerinde karanlık emelleri olan hainlere göz açtırmayacağız. Şehitlerimizin emanetlerini yalnız bırakmayacağız. Tarihten bugüne, ülkemizin savunmasında şehit olan tüm vatan evlatlarını rahmetle ve şükranla yad ediyorum” diye konuştu.

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