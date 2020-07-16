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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da sanayi üretim tesislerinde antikor testleri devam ediyor

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Bursa'da üretimin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi amacıyla başlatılan Kovid19 antikor testleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi üretim tesislerinde hız kesmeden devam ediyor.

Bursa’da sanayi üretim tesislerinde antikor testleri devam ediyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Bursa’da üretimin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi amacıyla başlatılan Kovid19 antikor testleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi üretim tesislerinde hız kesmeden devam ediyor.
BTSO koordinasyonunda gerçekleştirilen Kovid19 antikor testleri son olarak Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde yapıldı. Belirti göstermeyen hastaların tespiti ve hastalığın yayılmasının önlenmesi açısından büyük önem taşıyan antikor testleri kapsamında OSB ve sanayi kuruluşlarında çalışan işçilerden fabrikalarda kan örnekleri alınıyor. Yapılan testlerin sonuçları birkaç gün içerisinde enabız sisteminden görüntülenebiliyor.
Kesintisiz üretim hedefi
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinde önceliklerinin işletmelerin üretim gücünü ayakta tutmak olduğunu belirtti. Üretim gücünü korumayı başaran şehirler ve ülkelerin salgın sonrası avantajlı konuma geçeceğini ifade eden Başkan Burkay, “Bursa, 17 organize sanayi bölgesi ile Türkiye’de üretim ve istihdamın merkezi konumunda yer alıyor. Salgın dolayısıyla üretimine ara veren veya yavaşlatan üretim tesislerimiz yeniden üretime başladı. BTSO olarak bizler de bu dönemde kentimizde üretimin kesintisiz devamı ve çalışan sağlığının korunmasına yönelik Kovid19 tedbirlerini hızla hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda organize sanayi bölgelerimiz ve sanayi üretim tesislerimizdeki çalışanlara yönelik başlattığımız antikor testleri devam ediyor.” dedi.
10 binden fazla test yapıldı
Son bir aylık dönemde 10 binden fazla çalışana antikor testi yapıldığını belirten Başkan Burkay, “Demirtaş OSB ile başladığımız testler, son olarak Hasanağa OSB’de gerçekleştirildi. Firmalarımızdan gelen talepler doğrultusunda testler uygulanmaya devam edecek. Ülkemizin salgınla mücadelesine önemli bir katkı sağlayan bu projemize destekleri dolayısıyla Sağlık Bakanlığımıza ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, normalleşme süreciyle birlikte sanayide toparlanma başladığını söyledi. Sanayideki elektrik, doğalgaz ve su tüketimini düzenli olarak takip ettiklerini ifade eden Korun, son verilerin üretimde artışa işaret ettiğini vurguladı. Korun, “Normalleşme ile üretime güçlü bir dönüş yaptık. Bölgemizde üretim yapan sanayicilerimiz özellikle son 12 haftada işlerinin önemli ölçüde arttığını söylüyor. Vardiyaları artırmak zorunda kalan iş yerlerimiz var. Sanayimiz açısından bu son derece sevindirici bir durum.” dedi.
Bu süreçte üretimin aksamadan devam etmesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Korun, antikor testlerine ilişkin şunları söyledi: “Çalışanlarımızın sağlığı açısından antikor testlerini çok önemsiyoruz. Çünkü hiçbir belirti göstermeden taşıyıcı olan insanlar var. Bu insanların hastalığı bulaştırma ihtimali söz konusu. Bunun öğrenebilmesi adına yapılan antikor testleri çok önemli. Bursa’da bu işin öncülüğünü yapan BTSO’ya ve Bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz. Bölgemizde yapılan testlerin sonuçlarına göre alacağımız tedbirlerle üretimin kesintisiz şekilde devam etmesini sağlayacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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