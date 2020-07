İrfan Buz: Bütün yılın mücadelesini sahaya yansıtacağız

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TFF 1´inci Lig´in 34´üncü hafta mücadelesinde Bursaspor, şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Hatayspor´a konuk olacak. Zorlu randevu için hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nde sürdüren Bursa temsilcisinde, teknik direktör İrfan Buz açıklamalarda bulundu.

Ekol Göz Menemenspor mücadelesini değerlendiren deneyimli teknik adam, kaçan pozisyonları mazeret olarak görmediklerini dile getirdi. Buz, "Her şeyden önce, ne olursa olsun Ekol Göz Menemenspor´u evimizde yenerek devam etmek istiyorduk. Yediğimiz goller Bursaspor´a yakışmadı. Yediğimiz ilk golümüzde, yanlış duruş var, bunu analiz ettik. İki tane yüzde 100 penaltı ile öne geçtik. İkinci yarının hemen başında golü yedik, futbolcularımız elinden gelen her şeyi yaptı. Rakibin de pozisyonları oluştu ama bizim yaptığımız hatalardan. Sonlara doğru 6-7 tane ofansif oyuncu ile oynadık. Tabii ki kazanmak istedik, bizim hatamız" dedi.

PLAY-OFF MAÇLARI, LİG MAÇLARINDAN ÇOK FARKLI

Ligin son haftasında oynanacak Hatayspor maçın da çok önemli olduğunu belirten Buz, "En iyi şekilde Bursaspor´u temsil edeceğiz. 3 puan için gideceğiz. Kadrodaki arkadaşlarıma güveniyorum. Onun akabinde sonuçlara bakacağız. Sonuçlar istediğimiz gibi olmazsa Play-Off´a hazırlanacağız. Play-Off, aynı zamanda final maçları. Lig maçlarından çok farklı. Bu yüzden çok farklı hazırlanıp, Bursaspor´un gerçek kimliğini göstererek bütün yılın mücadelesini sahaya yansıtacağız. Buna da inanıyorum" diye konuştu.

ÇİZGİYİ İHLAL ETMİŞİMDİR, ETMEMEM GEREKİYORDU

Ekol Göz Menemenspor maçında Bahattin Şimşek tarafından kırmızı kart ile cezalandırılan Teknik Direktör İrfan Buz, oyundan atılmasıyla ilgili de açıklık getirdi. Penaltı pozisyonunun dışarıda olduğunu vurgulayan Buz, "Pozisyon dışarıdaydı, net görmüştük. VAR sistemi yoktu. Pozisyonda sadece yan hakeme bunu söyledim. Çizginin üzerine çıktığım için hakem de, `Bunun için kırmızı kart vermek zorundayım´ dedi. Ben de çıktım yukarıya. Takımım için mücadele etmek durumundayım. Her şeyi de kabul etmek durumunda değiliz. Bursaspor için her şeyimi ortaya koyarım, hiçbir zaman küfür etmem. İhlal etmişimdir, ihlal etmemem gerekiyordu. Bizim de bir mücadelemiz var, ne olursa olsun son maça iyi hazırlanıp, Play-Off´ta yolumuza devam edersek taraftarımız hazır vaziyette takım görecekler" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

