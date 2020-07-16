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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğa tutkunlarından 15 Temmuz zirvesi

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Adım adım doğa' projesi kapsamında 15 Temmuz şehitlerini anmak için Uludağ Zirve Tepe'ye yürüyüş gerçekleştirildi.

Doğa tutkunlarından 15 Temmuz zirvesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Adım adım doğa’ projesi kapsamında 15 Temmuz şehitlerini anmak için Uludağ Zirve Tepe’ye yürüyüş gerçekleştirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ile Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Büyükşehir ile Adım Adım Doğa’ projesi kapsamında Uludağ Zirve Tepe’ye 15 Temmuz şehitlerini anma yürüyüşü gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne; Büyükşehir Belediyespor İzcilik Kulübü, Yıldırım Belediyespor, Ayakizi Dağcılık, Çelebi Mehmet GSK, Karapınar GSK, Barbaros GSK temsilcileri ve ferdi lisanslı dağcılar katıldı.
2 bin 487 metre yüksekliğindeki Zirve Tepe mevkiinde yapılan anma töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu, 15 Temmuz başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için canları seve seve feda eden tüm şehitler için dualar edildi. Yürüyüş dağcı barınağının önünde çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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