Bursa'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)BURSA´da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen 4 şüphelinin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda C.Ö., D.K., A.E. ve K.E. adlı şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 900 gram toz esrar ve 520 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-07-16 15:51:19



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