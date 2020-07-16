Bursa’da sanat tırı mahalle mahalle dolaşıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Sanat Mahallemde’ etkinlikleri kapsamında mahalle mahalle gezen sahneye dönüşen tırın rotası bu kez Kurşunlu oldu. Kurşunlu sakinleri açık havada Geleneksel Türk Tiyatrosunun anonim örneklerinden Eskici Abdi adlı orta oyunu metninden derlenen Eskici adlı oyunu büyük bir keyifle izledi.

Korona virüsle mücadele sürecinde etkinliklerinin büyük bir bölümünü internet üzerinden online olarak gerçekleştiren ve vatandaşların evlerinde kaliteli zaman geçirmesine destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, normalleşmeyle birlikte sanatı vatandaşların ayağına götürmeye devam ediyor. ‘Sanat Mahallemde’ projesi ise köye bucak her noktaya ulaşmayı amaçlayan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın sanat tırı mahalle mahalle geziyor. Bu kez rotayı Kurşunlu’ya çeviren sanat tırı mahalle sakinlerine keyifli bir akşam yaşattı.

Tiyatro severlere sanatla dolu bir yaz yaşatmayı hedefleyen Şehir Tiyatrosu Geleneksel Türk Tiyatrosunun anonim örneklerinden Eskici Abdi adlı orta oyunu metninden derlenen Eskici adlı oyunu, Kurşunlu sakinleri için oynadı. İzleyicilerin sosyal mesafe düzenine göre oturduğu oyunun hikayesi kısaca şöyle: “Kavuklu efendi işsizliğine çare ararken, çocukluk arkadaşı Pişekar efendiye rastlar. Pişekar efendi, mahallesindeki eskici Abdi efendinin, kendisine bir yamak aradığını, ona bir yamak bulmasını istediğini Kavuklu efendiye söyler. Artık Kavuklu Efendi ayakkabı, çarık tamircisi olan eskici dükkanında yamak olmuştur. Ortaoyunundaki değişik tiplemelerin çarık tamiri için Kavuklu efendiye gelmesiyle, komik olaylar yaşanır. Klasik orta oyunu hikayeleri gereği, oyun bitiminde çelebi ve zennelerden biri evlenir ve düğün olur. Günay Yunus Güney’in derleyip, yönettiği ve Hakan Onat, Kutlay Akbal, Seçil Girgin Serener, Didem Hun Liman, Tuba Bayram, Nihal Türksever Erten, Deniz Gürsucu, Seçkin Kaymaz, Uğur Serener, Aykan Yılmaz ve Volkan Yıldız’ın rol aldığı oyun izleyiciden tam not aldı.

Öte yandan Sanat Tırı, önümüzdeki hafta Yıldırım Belediyesi Bayrak alanında Yıldırımlılarla buluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.