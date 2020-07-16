Bursa´da polis memurunu şehit eden sanığın yargılanmasına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa´da polis memurunu şehit eden sanığın yargılanmasına başlandı

DHA

Bursa´da polis memurunu şehit eden sanığın yargılanmasına başlandı


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA´da komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurlarından Alaattin Özdemir´i (44), belindeki tabancasını alarak
öldüren tutuklu sanık Murat D. (26) ile tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Murat D., şehit polis memurunun, agresif bir tavırla kendisini tutuklayacağını söylediğini, silah doğrulttuğunu ve namluya mermi sürdüğünü öne sürerek, "Polisin beni vuracağını düşünerek, elindeki silaha sarıldığım sırada, diğer polis memuru da içeri girip, üzerime atlayınca silah ateş aldı" dedi.
Olay, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Su Deposu Caddesi'nde geçtiğimiz yıl Aralık ayında meydana geldi. Bir apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak yaşanan arbede sırasında, kavga eden taraflardan Murat Dağkoçak, polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını aldı. Ardından da Özdemir'i başından vurdu. Ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Alaattin Özdemir, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağkoçak da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Murat Dağkoçak sevk edildiği adliyede tutuklanırken, tedavi altına alınan polis memurunun beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi tarafından bağışlanan organları, 6 kişiye umut oldu. 
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugünkü ilk duruşmasına tutuklu sanık Murat D., cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Serkan D.(35), İsmail D. (60), Tekin B.(54), Mahmut Y. (50) ile polis memurunın eşi Naciye Özdemir, oğlu Emre Özdemir, duruşma salonunda hazır bulundu. Polis memurları Emre A., Necdet K. ve Sinan U.'nun da müşteki olarak yer aldığı duruşmada, hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Murat D.k,  daha önceki ifadesini emniyette baskı altında ve darp edilerek verdiğini iddia ederek, kabul etmedi. Polis memurunun olay dağıldıktan sonra iş yerlerine gelip kendisiyle konuşmak istediğini öne süren tutuklu sanık  agresif bir tavırla kendisini tutuklayacağını söylediğini, silah doğrulttuğunu ve namluya mermi sürdüğünü iddia etti. D., o sırada diğer polis memurunun da içeri girip üzerine atladığını, polisin kendisini vuracağını düşünerek silaha sarıldığını, o sırada silahın ateş aldığını ifade etti.
Haklarında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanıklardan Serkan D. ise kardeşi Murat´ın, mahallede yaşanan başka bir olayda sinirlendiğini, 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü anlatarak, şöyle konuştu:
"Polis memuru kardeşimin yanına gitti, sakin olması gerektiğini söyledi. Ben de polis memurunun yanına gidip, kardeşimin rahatsızlığını söyledim. Kavga yatışınca kardeşimi olay yerine yakın olan iş yerimize götürüp yatıştırdım. Daha sonra polisler kardeşimi gözaltına almaya geldi. Murat'a 'Bana küfredemezsin' dedi rahmetli polis ağabeyimiz. Kardeşimin rahatsızlığından tekrar bahsettim, 'Benim de onun yaşında oğlum var' deyip, Murat'ın koluna girip konuşmak için konteynerin oraya girdiler. Kardeşim tekrar rahatsızlanmasın diye içeri girmek istedim, almadılar. Üç polis konteynerin önündeydi, iş yerinden biraz uzakta. Bir polis daha içeri girdi, konteynerden silah sesi geldi. Polisler de ne olduğunu anlamadı, sonra kapıyı açtılar, o esnada bir el silah sesi daha geldi. Kapıyı açınca şehit polis memurumuz, yaralı halde yerde yatıyordu. Silah yerdeydi, herkes şaşkındı. Kimse içeri giremedi, her tarafımız uyuştu, 'Beğendiniz mi yaptığınızı?' dedim. Ambulansı aradık defalarca. Polislere iddia edildiği gibi direnmedim. Suç işlediğim iddiasını kabul etmiyorum."
Diğer tutuksuz sanıklar da polise direndikleri iddiasını reddetti.
SİLAH TUTUKLUK YAPMASA BENİ DE VURABİLİRDİ
Şehit polis memuru Alaattin Özdemir´in eşi Naciye Özdemir ile oğlu Emre Özdemir'in sanıkların cezalandırılmasını istediği duruşmada, müşteki polis memuru Emre A. ise şunları fade etti:
"Alaattin ağabey, küfreden şahsı alma girişimimiz engellenince, şahsı ortamdan izole etmek için konteynere soktu. Biz de kalabalığı engelledik. Bir ara sesler yükseldi, ben girmek istediğim sırada Alaattin abi çıkmak istedi. Sanık Murat, o sırada silahı almak için hamle yaptı. Silahı çıkarır çıkarmaz namluya mermiyi sürdü ve tetiğe bastı. Sanıkla benim aramda Alaattin ağabey vardı, o yere düştü. Sanığın üstüne atladığım sırada eline sarıldım, bir daha sıktı. Boğuşunca yere düştük. O esnada bana doğru da hedef gözeterek, sıktı. Aramızda bir metre vardı, silah tutukluk yaptı, anlayınca hemen üstüne yeniden atladım. Silahı aldım ve etkisiz hale getirdik şahsı."  
Sanık avukatı Merve Babaoğlan, silahta parmak izi bulunmayan sanığın olayda bir etkisi olmadığını öne sürerek, akıl sağlığının bozuk olduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2020-07-16 17:25:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seyir halinde alev alan otomobil yandı
YEREL HABERLER Seyir halinde alev alan otomobil yandı
Polisin şehit olduğu kavganın ilk duruşması görülmeye başlandı
YEREL HABERLER Polisin şehit olduğu kavganın ilk duruşması görülmeye ...
Bursa'da seyir halinde alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da seyir halinde alev alev yandı
Yağ akıtan kamyon ortalığı birbirine kattı
YEREL HABERLER Yağ akıtan kamyon ortalığı birbirine kattı
İnegöl’de temizlikte akıllı dönüşüm sürüyor
YEREL HABERLER İnegöl’de temizlikte akıllı dönüşüm sürüyor
Bursa’da sanat tırı mahalle mahalle dolaşıyor
YEREL HABERLER Bursa’da sanat tırı mahalle mahalle dolaşıyor
Ankara Caddesi’nden Gökdere’ye lambasız geçiş
YEREL HABERLER Ankara Caddesi’nden Gökdere’ye lambasız geçiş
İnegöl’de hayvan pazarında hareketlilik başladı
YEREL HABERLER İnegöl’de hayvan pazarında hareketlilik başladı
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
BUÜ´lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti
YEREL HABERLER BUÜ´lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti
Mudanya’da sahillere estetik dokunuş
YEREL HABERLER Mudanya’da sahillere estetik dokunuş
Düğün hediyesi olarak kelepçe taktı Emniyet Müdüründen polis çifte kelepçe Damat polis telsizinden evlenme teklif etti, gelin telsizden 'anlaşıldı evet' diye cevap verdi Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünya evine giren komiser yardımcısı çifte Emniyet Müdürü kelepçe takarak, bir ömür boyu ayrılmamalarını diledi
YEREL HABERLER Düğün hediyesi olarak kelepçe taktı Emniyet ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Trafik polisinden alkışlanacak hareket Yolda kalan otomobili trafik polisi itti Trafik sıkıştı, polis memuru yolu böyle açtı
YEREL HABERLER Trafik polisinden alkışlanacak hareket Yolda kalan ...
Kestel’de vatan kahramanları anıldı
YEREL HABERLER Kestel’de vatan kahramanları anıldı
Bursaspor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Bursa Yenişehir’de hayvan katliamı Yavruları olan keçileri zehirlediler
YEREL HABERLER Bursa Yenişehir’de hayvan katliamı Yavruları olan ...
Bursa’da korona tedbirlerine uyulmuyor
YEREL HABERLER Bursa’da korona tedbirlerine uyulmuyor
Doğa tutkunlarından 15 Temmuz zirvesi
YEREL HABERLER Doğa tutkunlarından 15 Temmuz zirvesi
İnegölspor'a 1 milyon TL'lik prim sözü
YEREL HABERLER İnegölspor'a 1 milyon TL'lik prim sözü
Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf ile uzattı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf ile uzattı
İrfan Buz: "Bursaspor'un gerçek kimliğini Play-Off'ta yansıtacağız"
YEREL HABERLER İrfan Buz: "Bursaspor'un gerçek kimliğini Play-Off'ta ...
İrfan Buz: Bütün yılın mücadelesini sahaya yansıtacağız
YEREL HABERLER İrfan Buz: Bütün yılın mücadelesini sahaya ...
Sağlık Sen'den 'döner sermaye' tepkisi
YEREL HABERLER Sağlık Sen'den 'döner sermaye' tepkisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X